Толпа посетителей собралась у входа в Московский зоопарк Огромная очередь образовалась у входа в Московский зоопарк

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Огромная очередь образовалась у входа в Московский зоопарк. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе зоопарка, ажиотаж может быть связан с благоприятной погодой.

На 14:00 сегодня посетителей было зарегистрировано соизмеримо среднедневному количеству посетителей в сезон, большой ажиотаж и интерес к Московскому зоопарку в том числе связан с хорошей погодой. Задействованы все службы, в том числе волонтеры, оборудование работает в штатном режиме, — рассказал представитель пресс-службы.

Работающие в зоопарке экскурсоводы также отметили, что пришло большое количество посетителей из-за теплой погоды. Технический проблем, которые могли бы привести к образованию очереди, по их данным, нет.

Все работает, все пропускает, просто в зоопарке сейчас очень много народа. Вот и все. В хорошую погоду в зоопарке практически так всегда. В будние дни у нас спокойно и зимой у нас спокойно, — рассказали в отделе экскурсий.

Ранее в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал видео с животным. Градоначальник отметил, что рождение детеныша стало результатом работы специалистов из Китая и России.