Посетителей ТЦ на юго-западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Форт Ясенево» из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники торгового центра «Форт Ясенево» на юго-западе столицы потребовали от посетителей немедленно покинуть здание, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, в полицию поступила информация об угрозе взрыва. В Сети появились кадры из здания.

Торговый центр располагается недалеко от станции метро «Ясенево». Сейчас работники правоохранительных органов проверяют ТЦ.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что ложные заявления о минировании российских торговых центров, школ и административных зданий осуществляются со стороны Украины. По словам депутата, это делается с целью принести России экономические убытки, так как из-за каждого сообщения о минировании происходит эвакуация из здания с вызовом спасателей.

Парламентарий уточнил, что лжеминирование осуществляется украинской стороной с 2014 года во всех российских регионах, и напомнил, что в России сообщения о лжеминировании не стали бы распространять, так как за это предусмотрена ответственность в виде крупных штрафов или исправительных работ.