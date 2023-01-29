Посетителей концертного зала «Измайлово» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: zalizmailovo.ru

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Сотрудников и посетителей концертного зала «Измайлово» в Москве эвакуировали после поступившего сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Согласно данным из открытых источников, 29 января в 18:00 в концертном зале «Измайлово» началось выступление школы армянских танцев Njdeh, приуроченное ко Дню армянской армии.

Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва в концертном зале «Измайлово», — говорится в сообщении.

В январе в 35 районных судов Москвы поступили сообщения об угрозе взрывов, из-за чего было решено эвакуировать находящихся внутри людей.

Такой же случай произошел 28 ноября, когда в 35 московских судов пришли рассылки с угрозами взрывов учреждений. В ряде из них проводилась эвакуация.

25 ноября Мещанский и Тверской суды эвакуировали из-за сообщений о минировании. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что утром эвакуировали Перовский суд.

В конце декабря 2022 года порядка 2600 человек эвакуировали из Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной из-за угрозы взрыва. В Telegram-каналах распространилась информация, что в здании вспыхнул пожар, но в пресс-службе столичного главка МЧС опровергли эту информацию.