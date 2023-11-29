Посетителей эвакуируют из крупного ТЦ на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуация объявлена в торговом центре «Европолис» на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованных кадрах слышно, как посетителей по громкой связи просят «немедленно покинуть здание».

Здание находится на Проспекте Мира неподалеку от станции метро Ростокино. Причины эвакуации неизвестны.

Ранее в екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» начали эвакуацию людей после сообщения о задымлении. При этом в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что сообщений о пожаре не поступало. Информации о пострадавших не было.

До этого лифт с тремя подростками упал в торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре, никто из находившихся внутри не пострадал. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту произошедшего.

Инцидент произошел вечером 9 октября. С высоты второго этажа сорвался стеклянный лифт с тремя юношами внутри кабины. Перед тем как это произошло, в подъемник зашли девять человек, затем шестеро вышли, и остались трое. Из-за перегруза лифт вышел из строя. Выбраться из кабины лифта подросткам помогли сотрудники ТЦ. Для этого пришлось разбить в нем панорамное стекло.