Человек застрял между этажами московского ТЦ, который заливает кипятком

Посетитель или сотрудник московского торгового центра «Времена года» застрял в залитом кипятком вестибюле между этажами, передает Telegram-канал SHOT. Из-за горячего пара спасатели не могут к нему добраться.

Человек оказался заперт между вторым и третьим этажами, он кричит и просит о помощи.

Как рассказала одна из сотрудниц ТЦ, трубу с кипятком прорвало в магазине «Глобус Гурмэ» на производственной линии.

Telegram-канал «112» сообщил о двух госпитализированных. РИА Новости — о трех пострадавших. По сведениям агентства, 18 человек отрезаны от выхода, но находятся «в безопасном помещении».

Из-за ЧП, по данным Telegram-канала Mash, порядка 70 человек получили ожоги. В администрации ТЦ заявили NEWS.ru, что «Времена года» работает в обычном режиме, но на вопрос о прорыве трубы отвечать отказались.

В декабре в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Пожару был присвоен четвертый номер сложности, площадь возгорания составила 7000 кв. м. Видео с места событий появилось в Telegram-каналах.