Посещаемость торговых центров Москвы стала самой низкой за четыре года К августу количество посетителей в ТЦ Москвы уменьшилось до 39%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первые две недели августа количество посетителей в торговых центрах Москвы уменьшилось на показатели от 9% до 39% по сравнению с тремя предыдущими годами, сообщает РБК со ссылкой на индексы посещаемости Rstat Index и Mall Index. Статистику используют в работе крупнейшие владельцы торговых центров и ретейлеры. Таким образом, августовские распродажи и временное открытие сети H&M не смогли поддержать посещаемость ТЦ.

Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказалось на 11% ниже, чем в 2021 году, на 18 ниже уровня 2020 года и на 23% — 2019 года. Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39% соответственно, — говорится в сообщении.

В отчёте Mall Index отмечается, что с начала года торговые центры по всей России посетили на 6% меньше граждан, чем в 2021 году, и на 20% меньше, чем в 2019 году.

Эксперты связывают падение посещаемости с уходом многих иностранных брендов с российского рынка. В мае президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко сообщил, что россияне в среднем на 15% меньше стали посещать торговые центры.

2 августа в московском «Метрополисе» после случившегося накануне «фальстарта» открылся магазин одежды H&M, Магазин сети следом заработал в торговом центре «Авиапарк». Впоследствии стало известно, что товаров в российской сети H&M хватит на 50 недель работы.