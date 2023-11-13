Порывистый ветер в Москве повалил дерево на проезжую часть рядом со школой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дерево упало на проезжую часть в столичном районе Отрадное, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Пестеля вблизи школы. Канал уточнил, что это является последствием порывистого ветра в Москве.

Проезд по дороге временно недоступен. По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем ранее синоптики предупредили, что в Москве начнется цикличный вихрь, а уже в пятницу, 17 ноября, в столице наступит метеорологическая зима. Также в ближайшие сутки ожидаются аномальные дожди. Согласно прогнозу синоптиков, выпадет до 20 мм осадков, что составляет 30% месячной нормы (два ведра дождевой воды на квадратный метр).

Во вторник осадки ослабеют и перейдут в смешанную фазу, а 14 ноября температура в Москве днем будет колебаться от 0 до +5 градусов, 15 ноября — не поднимется выше +4 градусов. В связи с заморозками на дорогах может появиться гололедица.

Жителей Камчатки тем временем предупредили о пеплопаде. Причиной стало усиление ветра, который поднимает пепел со склона вулкана Шивелуч. Шлейф распространяется в восточном и юго-восточном направлениях. Это означает, что на его пути находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово.