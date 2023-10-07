Москвичам посоветовали готовиться к сильным дождям Гидрометцентр предупредил москвичей о шквалистом ветре и дожде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильные дожди и похолодание до 9 ºC ожидаются в Москве в субботу, 7 октября, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Скорость шквалистого ветра достигнет 21 метра в секунду.

По информации синоптиков, 7 октября столицу накроет циклон, который принесет с собой сильные дожди. В ночь на 8 октября в Москве ожидается понижение температуры до 2 ºC. Синоптики не исключают выпадение мокрого снега и возникновение гололедицы на столичных дорогах. Тем временем в Подмосковье температура воздуха составит 4–9 ºC. Ночью возможны заморозки до -1 ºC.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что на Москву надвигается циклон «Оли», который принесет сильное похолодание и ночные заморозки, также ожидаются дожди и мокрый снег. Однако уже 8 октября, как ожидается, циклон покинет город.

На этом фоне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал не спешить менять летнюю резину на зимнюю. Он утверждает, что вслед за похолоданием в российскую столицу вновь вернется теплая погода. По словам эксперта, первый месяц осени стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений в России. Как ожидается, устойчивый переход к отрицательным температурам в Москве произойдет только в конце первой декады ноября.