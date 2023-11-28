Порядка 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы Не менее 25 рейсов отменены и задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 25 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за сильного снегопада, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» по состоянию на 09:30 утра 28 ноября. В настоящее время проблемы с вылетами наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов задержано и отменено в Домодедово.

Во Внуково с опозданием отправятся пять рейсов. В Домодедово перенесли время вылета 12 авиарейсов, еще три отменили. Тем временем аэропорт Шереметьево задержал три авиарейса, еще два отменил. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил о сильных снегопадах и метелях в Москве. Вечером 27 ноября столицу накрыла «черная метель». Порывы ветра достигали 17 м/с, а за сутки выпало до 26,5 мм осадков. В южных и юго-восточных районах Подмосковья прошел ледяной дождь.

Тяжесть ситуации признал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил в своем Telegram-канале, что коммунальщики работают, несмотря на тяжелые погодные условия. По его словам, к очистке города от снега дополнительно привлечено 12 тысяч сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза».

Тем временем пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в своем Telegram-канале отчиталась, что работы по уборке города от снега продолжаются утром 28 ноября. Отмечается, что работы организованы в круглосуточном режиме.

Напомним, что 27 ноября в Москве отменили или задержали 63 рейса. Больше всего из-за непогоды пострадали пассажиры Шереметьево, там отменили семь авиарейсов и задержали 19, больше, чем в других воздушных гаванях столицы.