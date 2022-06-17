Минздрав представил портрет типичного москвича с наркотической зависимостью

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Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн обозначил характерные черты среднестатистического москвича, употребляющего наркотики. Об этом он рассказал в ходе своей пресс-конференции в Госдуме, передает Icmos. Согласно данным его исследования, подавляющее большинство наркозависимых жителей столицы являются молодыми людьми мужского пола.

Возрастная группа 20–39 лет составляет подавляющее большинство зарегистрированных потребителей наркотиков. Что касается распределения по полу, то около 80% зарегистрированных больных являются мужчинами, — заявил специалист.

Он также отметил, что по сравнению с показателями 2019 года, количество людей с пагубной зависимостью уменьшилось на 12% — в Москве подтверждено всего шест тысяч подобных случаев. Брюн связывает это со слаженной антинаркотической деятельностью в столице.

На протяжении последних лет в городе отмечается снижение числа потребителей наркотиков. В основном это связано с проводимой антинаркотической деятельностью в столице, модой на здоровый образ жизни среди молодежи, — считает нарколог.

Ранее международная консалтинговая компания FinExpertiza сообщила, что число россиян, ведущих здоровый образ жизни, сократилось на шесть миллионов человек за два года пандемии коронавируса. При этом за данный период больше стало именно курильщиков.