Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили