4 июня сотни автолюбителей собрались на трассе RDRC Racepark в Подмосковье, чтобы вживую насладиться лучшими эксклюзивными автомобилями с паспортной мощностью от 500 лошадиных сил. В Быково представлены такие «звери», как McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, Lamborghini Urus, Porsche 911 Turbo S, Mercedes AMG GT и другие.
Гости смогут увидеть гонки на 800 метров и посетить выставку редких автомобилей, для любителей семейного отдыха и юных гонщиков организаторы приготовили аттракционы.
Соревнования Unlim 500+ проводятся под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) и Российского дрэг-сообщества SMP RDRC.
О самых быстрых «лошадках» Москвы — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль суперкаров UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль суперкаров UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Фестиваль суперкаров UNLIM 500+
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участник соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участники соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участник соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участник соревнований во время заезда на четверть мили
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru.
Участник соревнований во время заезда на четверть мили