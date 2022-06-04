4 июня сотни автолюбителей собрались на трассе RDRC Racepark в Подмосковье, чтобы вживую насладиться лучшими эксклюзивными автомобилями с паспортной мощностью от 500 лошадиных сил. В Быково представлены такие «звери», как McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, Lamborghini Urus, Porsche 911 Turbo S, Mercedes AMG GT и другие.

Гости смогут увидеть гонки на 800 метров и посетить выставку редких автомобилей, для любителей семейного отдыха и юных гонщиков организаторы приготовили аттракционы.

Соревнования Unlim 500+ проводятся под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ) и Российского дрэг-сообщества SMP RDRC.

О самых быстрых «лошадках» Москвы — в фоторепортаже NEWS.ru.

Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гости (зрители) на соревнованиях UNLIM 500+

Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Фестиваль суперкаров UNLIM 500+

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участники соревнований во время заезда на четверть мили

Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Участник соревнований во время заезда на четверть мили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Участник соревнований во время заезда на четверть мили