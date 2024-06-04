Порезавший девушку в Москве тренер выпрашивал ее адрес у друзей Устроивший поножовщину в Москве ревнивец готов был платить за адрес возлюбленной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Устроивший поножовщину в центре Москвы в ночь на 30 мая тренер-нутрициолог долгое время преследовал пострадавшую от его рук девушку и выпрашивал у друзей жертвы ее адрес. Об этом aif.ru сообщил близкий знакомый девушки. Ему подозреваемый тоже писал с целью узнать адрес бросившей его девушки и даже предлагал деньги за эту информацию.

28 мая Вероника вернулась из Хабаровска в Москву. Кельвин почему-то прилетел вместе с ней, а забрал ее из аэропорта уже другой мужчина. Когда мы с ней списывались, она говорила, что избегает Кельвина. А Кельвин в это время пытался у меня узнать ее адрес. Он и деньги предлагал, и аргументы приводил, мол, надо встретиться с ней, документы и цветы передать, но точные данные я не сообщал, — рассказал знакомый.

Молодой человек признался, что девушка тоже была ему интересна и он мог бы оказаться на месте мужчины, которого убил подозреваемый. Сама девушка остается в больнице. Она выжила после нападения с ножом. Также в больнице остается кассир магазина, которую ранил подозреваемый во время задержания полицией.

Подозреваемый в убийстве Кельвин по образованию является медиком, как и Вероника. Известно, что он работал персональным тренером. В соцсетях молодой человек называл себя «нутрициологом и кайфологом» и обещал сделать «биохакинг всего тела» за один месяц. Друг и сослуживец Кельвина по имени Игнат рассказывал, что товарищ лечился от наркотической зависимости, в которую впал после расставания с девушкой.