Пора попрощаться с теплом? Погода в Москве на выходных 13 – 14 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После температурных рекордов погода в Москве резко изменится на выходных и на следующей неделе едва ли порадует жителей столицы России. Что об этом известно, что будет происходить на следующей неделе, и чего ждать в Санкт-Петербурге?

Как изменится погода в Москве на выходных

Как отмечает главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова, после теплой недели минувшая ночь на 13 апреля стала прохладной, а местами и холодной.

«При прояснениях воздух на севере остывал почти до 0 градусов, как видно на карте на 6 часов утра 13 апреля. [При этом] на востоке Подмосковья — более +6 градусов. Различия по Москве менее яркие: на Балчуге +6,0 градуса, на ВДНХ +4,6 градуса, холоднее всего в Бутове, +3,4 градуса», — отмечает Позднякова в своем Telegram-канале.

Одновременно в пятницу резко усилился ветер. Как отмечает синоптик из центра «Фобос» Михаил Леус, Москва встретила утро субботы с практически ясным небом, однако солнце будет недолго.

«Облака уже на подходе, метеорологические спутники нам в помощь», — прокомментировал Леус анимацию движения облаков в московском регионе, опубликованную в своем Telegram-канале.

Тем не менее выходные в столице обойдутся без дождей.

«Температура воздуха +12…+14 градусов, по области +10…+15 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы. В воскресенье после полудня небольшие дожди, в ночь на понедельник ливни, днем +14…+16 градусов», — предупреждает Леус.

Какая погода будет в Москва на следующей неделе, что говорят синоптики

Руководитель прогностического центра «METEO» рассказал NEWS.ru, что за прошедшие три дня на европейской территории России было побито порядка 100 температурных рекордов. Так, в Воронеже было +28,7 градуса, в Рязани +26, на юге Воронежской области почти +30 градусов тепла. Однако теперь европейская территория России прощается с неожиданной апрельской жарой.

«Мы прощаемся с неожиданным теплом, которое нагрянуло в первую декаду апреля. Показатели [следующей недели] более характерны для данного времени года или чуть выше нормы. В понедельник в центральных областях России прогнозируется штормовой ветер до 20 метров в секунду. Он обусловлен прохождением с запада фронтальных разделов, которые принесут более прохладный воздух», — объяснил Шувалов.

По данным сайта Foreca, дожди в Москве в 14 апреля начнутся после 16 часов и усилятся к ночи. В дальнейшем вся неделя обещает быть дождливой, самый мощный ливень начнется вечером в среду и будет продолжаться до полудня четверга. Дневные температуры удержатся в диапазоне +12… +14 градусов. На следующих выходных москвичей ждет резкое похолодание, ночные температуры упадут до +2 градусов.

Что будет с погодой в Санкт-Петербурге на выходных и дальше

В Северной столице изменения погоды будут в целом следовать ситуации в Москве, однако будет значительно холоднее. При этом ранее в Петербурге также наблюдался температурный рекорд: 10 апреля температура побила апрельский максимум за последние 134 года, воздух прогрелся до +21,5 градусов.

В субботу в Петербурге малооблачно, к 15:00 синоптики прогнозируют солнечную погоду, воздух прогреется до +12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления с востока и с запада сжатой облачными циклоническими вихрями. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха +12…+14 град., в Ленинградской области +10…+15 град. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. В воскресенье временами дожди и +11…+13 градусов», — сообщил Михаил Леус.

При этом по данным Foreca, уже в понедельник, 15 апреля, в Петербурге начнется сильное похолодание, воздух днем не прогреется выше +6 градусов. Ночные температуры будут падать, и в ночь на четверг, 18 апреля, ожидается до –2 градусов. Утром в пятницу ожидается снег, температура чуть выше нуля..

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