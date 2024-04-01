Пора менять резину? Какая погода будет в Москве и Петербурге 1–7 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На предстоящей неделе погода резко изменится, Москву и Санкт-Петербург ждет резкое похолодание. Когда оно начнется, чего ждать от погоды на неделе, пора ли менять автомобильную резину?

Какая погода будет в понедельник в Москве

Как пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, апрель 2024 года начнется в Москве летним теплом, несмотря на облачность и осадки.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого выйдет на северо-запад страны. Его стараниями облаков в небе будет довольно много, во второй половине дня прошумят локальные и кратковременные дожди, ближе к вечеру не исключены первые весенние грозы», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, в столичном регионе установилась очень теплая погода и ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха для 1 апреля. Предыдущий рекорд был установлен в 1983 году и составил +17,8 градуса.

«Температура воздуха [в Москве в понедельник] плюс 17–19 градусов, по области плюс 15–20 градусов. Ветер южный — юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы», — предупреждает Леус.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой погодой начнется неделя в Петербурге

По оценкам Леуса, в Санкт-Петербурге уже 1 апреля будет ощущаться влияние атлантического циклона, который надвигается с запада. При этом в регионе будет сохраняться тепло.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на юге и востоке области не исключены грозы. Температура воздуха — плюс 17–19 градусов, в Ленинградской области — плюс 14–19, на юге до +22», — пишет синоптик.

Атмосферное давление в городе будет снижаться, воздух будет становиться прохладнее, а дождей больше.

«Первые весенние грозы прогремели в ночь на 1 апреля в Ленинградской, Псковской, Тверской и Ярославской областях. Они были связаны с теплым атмосферным фронтом циклона, центр которого кружил над Финским заливом», — отмечает главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Когда ждать похолодания, насколько сильным оно будет

Синоптик из «Фобоса» пишет, что во вторник в Москве сохранится очень теплая погода — до +22 градусов, осадков не ожидается.

А вот жителей Петербурга ждет резкое похолодание — плюс 7–9 градусов и дожди. По мере прохождения холодного циклона температура в Северной столице упадет ниже нуля — до –6 градусов ночью и до –1 градуса днем в четверг, 4 апреля. Основная масса осадков пройдет во вторник и среду. По оценкам специалистов Foreca, тепло (до +11) начнет возвращаться в Петербург только в воскресенье. Дожди при этом начнутся в субботу и будут продолжаться на следующей неделе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве также ожидается похолодание, но оно будет мягче — до –1 градуса в ночь на пятницу. После этого на выходных тепло (до +13) вернется, но вместе с ним придут и дожди, менее сильные, чем в Санкт-Петербурге.

Пора ли менять автомобильную резину на летнюю

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам начинать менять зимние автомобильные покрышки на летние. Температура даже по ночам уже не опускается до 0 градусов, отметил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Однако синоптик Леус пока не намерен следовать этому совету.

«Нужно ориентироваться не на то, что сейчас, а на то, что будет. А будет похолодание: 5–7 апреля по ночам температура воздуха в Московской области будет опускаться ниже 0 градусов, 5 и 6 апреля это ожидается в Москве, а значит, высока вероятность гололедицы. Более того, в эти дни местами не исключен и дождь с мокрым снегом... Так что можете следовать рекомендациям, а я подожду до конца нынешней недели», — написал Леус в своем Telegram-канале.

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