Попытки спасти сгоревшую под электроодеялом пенсионерку показали на видео Опубликовано видео попыток спасения сгоревшей под одеялом пенсионерки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безуспешные попытки пожарных спасти 69-летнюю пенсионерку, сгоревшую под электроодеялом в Москве, показали в программе «Вести. Дежурная часть» в эфире «России 24». На видео видно, как спасатели вскрывали дверь квартиры и пытались реанимировать женщину.

Пожар произошел 23 января в одном из домов на улице Правды. Спасателей вызвали соседи погибшей, заметившие дым. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры и обнаружили внутри пенсионерку, на которой загорелось одеяло с подогревом.

Ранее сообщалось, что огонь быстро потушили, но спасти женщину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

СМИ уточняли, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Предположительно, скорую помощь ждали 40 минут.

До этого в центре Москвы загорелась трехэтажная постройка, примыкающая к зданию лицея в Милютинском переулке. МЧС публиковало кадры, на которых видно задымление. Школьников эвакуировали, никто не пострадал. В экстренных службах рассказали, что возгорание произошло в здании, находящемся на реконструкции.