Попытка спасти котенка закончилась для москвича реанимацией и смертью Baza: житель Москвы выпал с шестого этажа при попытке спасти котенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы попытался спасти гуляющего по карнизу котенка, но выпал с шестого этажа, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина был доставлен в реанимацию, где пробыл два месяца, после чего скончался. По информации канала, инцидент произошел в доме на Белозерской улице.

Летним вечером 18 июля москвич увидел котенка из окна своей кухни. Испугавшись за его жизнь, мужчина резко выглянул в окно, но не удержался и выпал. Кот остался невредим, а мужчину спасатели доставили в Боткинскую больницу.

Там у пострадавшего диагностировали ушиб мозга, перелом груди и ушиб легких. Все это время врачи боролись за жизнь москвича, однако 19 сентября они констатировали его смерть.

Ранее в Нижегородской области восьмилетний мальчик провалился в яму, которую рабочие вырыли для установки забора. По данным регионального управления МЧС России, инцидент произошел на улице Веденяпина. Мальчика пришлось спасать сотрудникам ведомства, так как его зажало «в тисках» и выбраться самостоятельно он не смог.