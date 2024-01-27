Попытка москвича провезти через границу гашиш закончилась уголовным делом SHOT: в Домодедово задержали москвича с 0,03 грамма гашиша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В аэропорту Домодедово задержали уроженца Москвы, который пытался провезти через границу гашиш, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина прилетел в столицу из Узбекистана.

По информации канала, 37-летний задержанный возвращался в Москву из Ташкента рейсом «Узбекистанских авиалиний». Он предполагал, что без проблем пройдет таможню и пронесет с собой 0,03 грамма гашиша. Однако по прилете мужчину попросили пройти на досмотр, в ходе которого при нем были обнаружены наркотики.

Москвича задержали и доставили в полицию. Против него возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее в Ленинградской области был выявлен канал контрабанды наркотиков из Эстонии, поставки которых осуществлялись с помощью беспилотных аппаратов. Контрабандисты перебрасывали крупные партии наркотических веществ на FPV-дронах через реку Нарва. Злоумышленники также пытались завербовать ветеранов спецоперации, обладающих опытом управления дронами, предлагая им «значительное вознаграждение».

Кроме того, в Чувашии сотрудники полиции задержали наркокурьера, перевозившего в багажнике автомобиля около 26 килограммов мефедрона. Водитель попытался воспрепятствовать досмотру машины и скрыться.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.