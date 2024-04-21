SHOT: популярная блогерша устроила травлю московской учительницы

Telegram-канал SHOT сообщил, что известная блогерша Алина Маслова начала преследовать московскую учительницу из-за ее отрицательных отзывов о марафонах. Как указал канал, она добивается увольнения преподавателя из школы.

По данным SHOT, педагог из московской коррекционной школы Анна Иванова рассказала, что раньше она была фанаткой Масловой. Она следила за жизнью блогерши и ей нравилось. После этого Маслова, по словам учительницы, стала «продавать воздух». Спустя время Иванова вступила в группу с разоблачением марафонов блогерши.

Началась настоящая травля: в адрес педагога посыпались угрозы, ночью домашний телефон разрывался от звонков, а в школу, где трудится Анна, тоннами посыпались требования уволить ее,— говорится в сообщении.

Канал приводит слова Ивановой о том, что все началось после того, как Маслова узнала про группу недовольных, и начала пробивать каждого участника хейт-сообщества, а также активно травить. Как уточнил SHOT, учительница почистила все соцсети, удалила фото и живет в страхе.

По данным СМИ, Алина Маслова родилась в Приднестровье и начала свою карьеру в 16 лет. Первоначально она занималась пиаром как ее мама, затем торговала одеждой и другими товарами. Как сообщает SHOT, после развода она переехала в Дубай и начала продавать марафоны желаний, оставив свою дочь в другой стране.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что дагестанского блогера Карима Омарова, известного как Керя, проверят на экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил России. По данным канала, с подобным заявлением в Генпрокуратуру обратились активисты из «Сорока сороков».