«Подарили мне кучу вещей»: Собчак о фото в майке от бренда-спонсора ВСУ Собчак объяснилась за фото в майке от бренда-спонсора ВСУ в публикации NYT

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на критику после публикации в газете The New York Times, в которой она предстала в майке от бренда-спонсора Вооруженных сил Украины. В своем Telegram-канале она объяснила, что представители бренда подарили ей вещи в 2017 году и попросили поддержать.

Пошукала я тут по своим сторис для фактчекинга и обнаружила вот что. TattooSweaters подарили мне кучу вещей в далеком 2017 году, когда еще ни о каких донатах ВСУ даже речи идти не могло. Но интереснее другое — тогда представители компании в разговоре со мной называли бренд российским, — написала Собчак.

По словам журналистки, дизайнер Анна Осмехина основала свой бренд в Киеве в 2013 году. Девушка говорила, что родом из Оренбурга. В 2015 году бренд зарегистрировал товарный знак в России, а еще через два года Собчак написали с просьбой о поддержке и предложением прислать свои вещи.

Магазин бренда открыл магазин в Москве, сделал коллаборацию с Пушкинским музеем и «светился» в российских СМИ. 23 апреля 2023 года, через год после начала спецоперации, компания объявила о закрытии всех контрактов и франшиз с Россией. Теперь бренд поддерживает Украину.

Ранее Собчак заявила, что борьба за перемены в России бесполезна. В интервью для американского издания The New York Times она сообщила, что сопротивления нет и быть не может.