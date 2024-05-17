Попозировала и уснула: как живет панда Катюша в Московском зоопарке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее опубликовала в своем авторском Telegram-канале ролик с пандой Катюшей и ее мамой Диндин в уличном вольере. На кадрах запечатлено, как большая и маленькая бамбуковые медведицы играют на деревянной горке. Катюша несколько раз сумела скатиться вниз, Диндин ждала ее наверху.

Фотокорреспондент NEWS.ru понаблюдал за тем, как живет Катюша и чем занимается. По его словам, во время съемки панда попозировала, после чего уснула.

Самые яркие кадры с Катюшей — в фотогалерее NEWS.ru.

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