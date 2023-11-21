Помочившихся в подъезде московских школьников заставили вымыть 17 этажей

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Двоих подростков в Москве родители заставили вымыть 17 этажей в подъезде, в котором школьники оплевали зеркало и помочились на лестничной клетке, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Хулиганство детей попало на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали в чате дома.

Инцидент произошел в районе Некрасовка в начале ноября, нарушители порядка проникли в парадную соседней многоэтажки, покатались на лифте, наплевали на зеркало и помочились на лестничном пролете. На выходе из подъезда мальчики помахали рукой консьержу.

Узнав о проступках своих детей, матери школьников привели их на место происшествия, где им дали швабры и отправили мыть полы на лестничных площадках с первого по 17-й этаж. Один ребенок ушел с «отработки» после пяти вымытых этажей, а второй остался и закончил уборку.

Ранее бурятские старшеклассники заставили двух мальчиков, обучающихся в младших классах, целоваться на видео из-за того, что один из них русский. Инцидент произошел в поселке Могойтуй, подросткам не понравилось, что младшеклассник-бурят дружит с русским ребенком. После того как кадры были опубликованы в Сети, следственное управление Следственного комитета Забайкальского края начало проверку.