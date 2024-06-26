Защита обжаловала арест гендиректора WorldSkills Russia Гендиректор WorldSkills Russia Уразов обжаловал арест по делу о мошенничестве

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Роберт Уразов

Защита гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова обжаловала его арест по делу о мошенничестве, сообщили в Замоскворецком суде Москвы РИА Новости. Решение о заключении топ-менеджера под стражу было принято на прошлой неделе. В случае если суд отклонит просьбу стороны защиты, Уразов будет находиться под арестом как минимум до 19 августа.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано, — заявили в суде.

Следствие считает, что Уразов и другие сотрудники WorldSkills Russia сообщали в Роструд заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Они действовали с целью незаконного личного обогащения, предполагают правоохранители.

По данным портала партии «Единая Россия», Уразов с 2014 года возглавляет агентство развития профессионального мастерства WorldSkills. Ранее он работал в Пенсионном фонде Татарстана и в Министерстве труда республики. Имеет высшее образование по менеджерской специальности.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Уразова во время заседания наблюдательного совета организации. Выступая с докладом, глава агентства использовал словосочетание «лучшие страны в мире», не упомянув в их числе Россию. Глава государства выразил надежду, что тогда Уразов просто оговорился.