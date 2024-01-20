Полуторагодовалый ребенок в Москве умер, отравившись таблетками матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полуторагодовалый ребенок в Москве насмерть отравился таблетками для сердца, оставленными родителями на кухонном столе, пишет Telegram-канал SHOT. Трагедия произошла накануне днем в квартире на улице Академика Бакулева. Мать малыша вызвала скорую, приехавшие медики констатировали смерть.

По данным канала, в момент инцидента в квартире находилась мать ребенка и его семилетняя сестра. Пока они отвлеклись, он нашел на столе таблетки и успел съесть четыре штуки. Спустя несколько минут ему стало плохо.

Как отмечает канал, препарат, которым отравился ребенок, применяется при лечении аритмии и тахикардии. Его выписали его матери, которая имеет проблемы с сердцем. Правоохранители начали проверку.

Ранее в Брянской области шестилетняя девочка отравилась напитком в новогоднюю ночь и спустя несколько дней умерла. Врачи сразу после отравления отправили ребенка домой. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Санкт-Петербурге скончался новорожденный малыш. Незадолго до этого мать в состоянии алкогольного опьянения кормила его грудью. Трагедия произошла в квартире на Краснодонской улице. Обстоятельства смерти ребенка выясняют СК и правоохранительные органы.