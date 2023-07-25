Полутораметровая змея приползла в московский детсад и попала на видео

Фото: Christoph Bosch/imagebroker.com/Global Look Press

В московском районе Марьино полутораметровая змея проползла на территорию детского сада, Telegram-канал Mash опубликовал видео очевидца со смартфона. Змея похожа на ядовитую гадюку.

Ни фига себе, это не уж, — говорит мужчина за кадром.

Собеседница за кадром задается вопросом, как ловить рептилию.

На Белореченскую улицу выехали экстренные службы, чтобы отловить змею.

Ранее в Москве спасателей вызвали жители дома в Мещанском районе. Оранжевую змею они обнаружили в духовке во время завтрака. Предполагается, что животное приползло туда из соседней квартиры.

До этого в подмосковном СНТ «Агат» Талдомского городского округа гадюка укусила 12-летнюю девочку. Школьница была доставлена в больницу.

9 июня женщина вызвала спасателей после того, как обнаружила змею в ванной в квартире в московском районе Чертаново. Прибывшие на место спасатели поймали рептилию и поместили ее в банку. Никто не пострадал.

Ранее специалисты Мосприроды презентовали карту обитания змей в столице. Всего в Москве можно встретить три вида пресмыкающихся: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Для прогулок в местах обитания змей следует надевать высокую и плотную обувь.