Полуголый москвич прыгал на авто, угнал Ford у Минкульта и попал на видео Baza: полуголый москвич разбил машины во дворе и угнал Ford у Минкульта

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В Москве полуголый мужчина разнес сразу несколько автомобилей во дворе жилого дома, сообщает Telegram-канал Baza. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, что мужчина изо всех сил прыгает на машинах, а также разбивает их при помощи подручных средств. По информации канала, после этого мужчина перелез на территорию Минкульта и угнал автомобиль Ford Focus. В течение двух часов он был пойман.

По информации Baza, инцидент произошел 12 июня около 04:00 во дворе дома на Старой Басманной улице. Пока мужчина громил машины, жители дома кричали из окон и безуспешно пытались вразумить его. После погромов мужчина перелез на территорию Главного информационно-вычислительного центра Минкульта, где угнал Ford Focus. Уже в 6 утра он был задержан сотрудниками полиции. О дальнейшей его судьбе не сообщается.

Ранее в городе Балахне Нижегородской области задержали мужчину, который разнес стеллаж с алкоголем в «Пятерочке» и справил нужду на припаркованный у магазина автомобиль. Против дебошира составили протокол по статье о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появилось видео с моментом произошедшего.