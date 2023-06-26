Полугодовалого щенка с семью пулевыми ранениями нашли в парке Москвы

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В столичном Мещерском парке пожилая пара обнаружила коробку с полугодовалым щенком, на котором ветеринары насчитали семь пулевых ранений, передает Telegram-канал SHOT. Пес передан на содержание в зооприют на Дубровке.

Кроме семи пулевых ранений на пуделе также обнаружены порезы на лапах, гематома глаза и перелом передней лапы. состояние животного оценивается как тяжелое. Пули, изъятые из него, были направлены на экспертизу.

Волонтеры написали заявление в полицию. Они требуют найти тех, кто принес короб с псом в парк. Поиски будут осложнены тем, что парк большой, а камеры внешнего видеонаблюдения находятся только на входе.

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