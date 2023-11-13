Полномочного министра Аргентины ограбили во время шопинга в Москве Mash: у атташе посольства Аргентины Феррандо украли электросамокат в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве украли самокат у атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Аргентины, полномочного министра южноамериканской страны Алонсо Пабло Феррандо. По информации канала, транспортное средство иностранного дипломата угнали возле ТРЦ «Европейский».

По данным Mash, Феррандо приехал на своем самокате к торгово-развлекательному центру, припарковал транспорт и отправился в «Европейский» за одеждой. Закупившись обновками для гардероба, дипломат вышел из ТРЦ на улицу, но не обнаружил электросамоката.

Как пишет канал, аргентинский атташе тут же обратился в московскую полицию, попросив разыскать угнавших его самокат и наказать по всей строгости российского закона. По информации Mash, правоохранители уже ищут злоумышленника по записям с камер наблюдения.

Минувшим летом в Киеве обокрали атташе посольства США. Американский дипломат лишился айфона, кошелька и банковских карт, с одной из которых грабители успели снять $400 (около 36,6 тысячи рублей). СМИ писали, что украинские карманники обчистили сотрудника дипмиссии главного киевского донора в тот момент, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения.