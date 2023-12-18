Полковника полиции отправили в колонию за многомиллионное хищение Суд Москвы приговорил к 3,5 года тюрьмы полковника полиции по делу бренда Darvol

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего сотрудника управления МВД по ЦАО Москвы Станислава Асютина осудили на 3,5 года по делу владелицы ювелирного бренда Darvol, сообщила пресс-служба столичного Таганского суда. Полковника полиции приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима за хищение 10 млн рублей, передает ТАСС.

Суд постановил признать Асютина С. А. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, полицейский требовал от потерпевшей гендиректора Darvol деньги за возбуждение уголовного дела по ее заявлению о мошенничестве, но исполнять обещание не собирался. Асютина задержали в момент передачи взятки летом прошлого года. Суд также назначил Асютину штраф в размере 1,18 млн рублей. При этом его не лишили звания полковника полиции.

Ранее троих бывших оперативников отдела полиции по Таганскому району Москвы и бывшего инженера столичного ГУ МВД России обвинили в превышении должностных полномочий. Всех четверых арестовали в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД РФ, который повлек тяжкие последствия.