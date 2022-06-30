Полковник МВД умер во время стоматологической операции в Пушкино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный отдел города Пушкино ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту причинения мужчине смерти по неосторожности при проведении стоматологической операции. Как сообщается на сайте ведомства, 24 июня 2022 года у пациента частной стоматологической клиники ухудшилось самочувствие, он был госпитализирован в местную больницу, где и скончался.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — сказано в сообщении.

Как стало известно MK.RU, умерший оказался начальником центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь», полковником полиции Павлом Колесниковым. Мужчина обратился в клинику «Экстродент Центр», чтобы установить импланты. За 500 тысяч рублей ему пообещали поставить пломбы на 23 зуба и установить импланты после удаления шести зубов.

24 июня Колесников вместе с женой приехал в клинику, где ему пояснили, что операция продлится четыре с половиной часа под общим наркозом. Через несколько часов после того, как полковника забрали на операцию, его жене сообщили, что мужчина умер в реанимации.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, каким пациентам нежелательно устанавливать зубные импланты. Она напомнила, что перед процедурой нужно обязательно пройти компьютерную томографию, а если у человека есть сахарный диабет и заболевания крови, то в таком случае имплантация противопоказана.