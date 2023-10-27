Полковник МВД «кинул» москвичку на деньги за возвращение ее сына с СВО Baza: полковник МВД получил взятку в 1 млн рублей за отзыв мобилизованного с СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что полковник МВД пообещал жительнице Москвы вернуть ее мобилизованного сына домой за 1 млн рублей, но вместо этого просто потратил полученные деньги. По данным канала, мужчину задержали, против него возбудили дело о мошенничестве.

В конце прошлого года полковник узнал от знакомой, что ее сын сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Тогда, пишет канал, он решил обмануть женщину. Мужчина рассказал ей, что у него есть связи в Минобороны и он сможет договориться о повторном медицинском обследовании для парня. Полицейский пообещал, что мобилизованному поставят диагноз, который освободит его от службы. За эту «услугу» полковник попросил 1 млн рублей. Женщина поверила и отдала деньги. Оказалось, что у злоумышленника не было никаких связей в военном ведомстве, а полученную взятку он потратил на себя.

Ранее военный суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в даче взятки осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. В отношении Сенина изначально было возбуждено дело о дезертирстве, однако его действия были переквалифицированы, сейчас он признан виновным по статье о посредничестве при даче особо крупной взятки и самовольном оставлении службы. Суд также лишил его воинского звания «полковник запаса» и запретил в течение трех лет после освобождения занимать должности во властных структурах.