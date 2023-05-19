Политолог объяснил, зачем Собянин решил выдвигаться от «Единой России» Политолог Гращенков: Собянин решил поделиться высоким рейтингом с «Единой Россией»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выдвигаясь на выборах мэра Москвы от «Единой России», а не в роли самовыдвиженца, действующий мэр Сергей Собянин поделится своим высоким рейтингом с партией, пояснил глава Центра развития региональной политики Илья Грещенков. Комментируя ситуацию НСН, эксперт отметил, что это нужно в первую очередь «Единой России» в преддверии выборов в Мосгордуму.

Партия хочет, чтобы он поделился с ней своим рейтингом, потому что через год будут выборы в Мосгордуму и «Единой России» нужно наращивать рейтинг. А рейтинг Собянина действительно довольно высокий, несмотря на третий срок, ведь он удовлетворяет большую часть основных групп голосующих, — уточнил политолог.

По словам эксперта, Собяниным довольны не только пенсионеры и бюджетники, но и молодежь вместе со средним классом, так как он решает многие вопросы по урбанизации. Политолог добавил, что у «Единой России» в Москве рейтинг не очень высокий, но сейчас действующего мэра это не останавливает от подобной коллаборации, так как выдвигаться от партии ему будет проще.

Предсказывая вероятные результаты выборов, Гращенков уточнил, что основными соперниками могут стать коммунисты и партия «Новые люди». Эксперт при этом выразил уверенность, что для второго тура им не хватит поддержки.

Ранее стало известно, что Собянин в 2023 году будет баллотироваться на новый срок от партии «Единая Россия». В столичном отделении ЕР пояснили, что выдвижение Собянина пройдет на партийной конференции, ее дата станет известна после старта кампании.