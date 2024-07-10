Политолог нашел подтверждение, что на больницу в Киеве упала ракета ПВО ВСУ Марков: следы от шрапнели подтверждают падение ракеты ПВО на больницу в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Политолог Сергей Марков нашел еще одно подтверждение того, что на больницу в Киеве упала ракета ПВО Украины. В своем Telegram-канале он написал, что об этом свидетельствует большое число следов от шрапнели на соседних зданиях.

Удар ПВО ВСУ по детской больнице в Киеве: кроме размеров ракеты, ещё одно простое подтверждение, что это ракета ПВО: огромное число следов от шрапнели на стенах соседних зданий. Именно ракета ПВО заряжается шрапнелью, чтобы в воздухе достать до ракеты — цели, — написал он.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ракета, попавшая в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была выпущена из зенитно-ракетного комплекса NASAMS, произведенного в Норвегии. По его словам, российская сторона ждет разъяснений по данным вопросам, один из которых заключается в том, был ли пуск санкционирован.

Также дипломат заявил, что трагедии в Киеве, где ракета попала в детскую больницу «Охматдет», можно было бы избежать, если бы Украина не размещала системы противовоздушной обороны в жилых кварталах. По его словам, российские войска действительно атаковали Киев, но целились исключительно в промышленные объекты.