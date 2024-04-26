Полицию заинтересовало видео с держащим ежей за лапы мужчиной МВД: полиция проводит проверку видео c держащим ежей за лапы мужчиной

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей, информировала пресс-служба МВД по Московской области. Местный житель объяснил свой поступок намерением отпустить животных, уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в Подольске <…> В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как мужчина в магазине держит за задние лапы двух ежей, — говорится в сообщении.

Кроме двух ежей, мужчина в другой руке держал на ладони еще одного. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, констатировали в МВД.

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