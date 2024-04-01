Полиция заинтересовалась владельцем ГК «Гранель» из-за взятки Владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом дела о даче крупной взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере в отношении владельца девелоперской группы «Гранель», специализирующейся на строительстве, Ильшата Нигматуллина, передают «Ведомости». По данным издания, в отношении подозреваемого действует облегченная версия домашнего ареста, а сами обвинения еще не были выдвинуты.

Это «облегченная версия» домашнего ареста. Фактически он может днем перемещаться по городу, приезжать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства, — пишет газета.

При этом отмечается, что текущий статус Нигматуллина в деле неизвестен, поскольку такая мера пресечения может быть введена как в отношении обвиняемых, так и в отношении подозреваемых. В разговоре с изданием представитель группы подтвердил, что в отношении ее владельца ведется уголовное разбирательство, однако на время следствия отказался давать какие-либо комментарии.

Среди фигурантов дела о даче взятки также фигурирует бизнесмен Дмитрий Адушев, ранее занимавший должность вице-президента ГК «Гранель». Уточняется, что его задержали еще в октябре 2023 года.

Ранее в Москве задержали экс-вице-премьера Чувашии Павла Данилова, его обвиняют в получении взятки. Уточняется, что деньги Данилов получил от руководителя компании «АО Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова