Полиция задержала участника потасовки со стрельбой напротив Кремля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции задержали одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля, у 33-летнего злоумышленника изъяли травматический пистолет, а пострадавшего госпитализировали, передает РИА Новости. По данным полиции, между двумя водителями на проезжей части вспыхнул конфликт, во время которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Утверждается, что конфликт произошел на Моховой улице.

Между двумя водителями во время движения произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и его машины. Сотрудниками полиции стрелявший мужчина 1989 года рождения был задержан, оружие изъято, — говорится в сообщении.

22 июля в городе Долинске на юго-востоке Сахалина произошла массовая драка со стрельбой. По данным МВД, дорожный инцидент случился на проспекте Победы под окнами одного из многоэтажных домов. В Сети появились кадры конфликта. На них видно, что один из участников драки попытался задавить оппонента после того, как тот протаранил его автомобиль своим. В ход пошли палки и огнестрельное оружие.