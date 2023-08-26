Полиция задержала сбившего на электросамокате ребенка в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбившем ребенка в Москве на самокате оказался 17-летний житель столицы, сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры. Его задержали и доставили в отделение полиции.

Установлена личность управлявшего электросамокатом — это 17-летний житель района Южное Бутово, — указано в сообщении.

26 августа в столичном районе Южное Бутово мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. После произошедшего водитель СИМ скрылся.

Ранее в Москве девочка-подросток едва не погибла под колесами электросамоката. Врачи около двух месяцев боролись за ее жизнь в отделении нейрохирургии. В результате столкновения с водителем электросамоката она получила перелом лобной кости и ушиб головного мозга. Зачинщик аварии был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

25 августа подросток на электросамокате врезался в автомобиль Tesla на углу у Патриарших прудов в Москве. После происшествия молодой человек скрылся.

13 августа в Краснодаре водитель самоката сбил няню с десятимесячным младенцем на пешеходном переходе. Как заявила мать пострадавшего ребенка, ее малыш сломал ключицу и ушиб правую руку, няня отделалась травмами шеи, плеча и большой гематомой на голове. В Сети появилось видео с места происшествия. Водитель самоката скрылся с места преступления.