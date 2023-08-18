Полиция задержала пьяного жителя Москвы по подозрению в убийстве девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Таганского района Москвы по подозрению в убийстве собственной девушки, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен на допрос.

Тело погибшей обнаружила ее подруга, которая хотела прийти в гости к паре. Дверь ей открыл сам подозреваемый. На вопрос о том, где находится его девушка, он заявил, что она спит. Однако в спальне под одеялом подруга убитой обнаружила ее тело без каких-либо признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девушки. В ходе осмотра тела выяснилось, что она была избита.

В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции. Он не может дать показания из-за опьянения, полицейские ждут, пока он протрезвеет. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщалось ранее, жителю города Карасук Новосибирской области вынесли приговор за убийство, совершенное девять лет назад. По данным следствия, в 2021 году осужденный предложил подвезти мужчину в одно из близлежащих сел. Во время поездки он подмешал ему в алкоголь лекарственные препараты, в результате чего тот потерял сознание, а позднее скончался. Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.