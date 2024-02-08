Полиция задержала предполагаемого организатора покушения с помощью огнемета Baza: во Внуково задержали предполагаемого организатора покушения с огнеметом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Внуково полиция задержала подозреваемого в организации покушения с помощью пехотного огнемета, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, осенью 2005 года неизвестный выстрелил из оружия по офису бизнес-партнеров предпринимателя Алексея Пеункова. Бизнесмен и еще пятеро человек, находившихся в здании, получили ранения.

Как пишет Baza, предполагаемый киллер и его сообщник были задержаны еще в 2022 году. На допросе они рассказали, что мотивом послужила личная неприязнь к Пеункову и его вмешательство в бизнес. Изначально предпринимателя хотели подорвать у входа в офис с помощью самодельной бомбы, но впоследствии решили использовать огнемет.

На прошлой неделе оперативники задержали предполагаемого организатора покушения. По данным Baza, им оказался 49-летний Владислав Агронский. При этом самого Пеункова в 2016 году приговорили к 24,5 года лишения свободы за организацию убийства двух предпринимателей и участии в ОПГ.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) ранее сообщило об организации покушения на командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 ВКС России в Энгельсе Саратовской области. Информации о состоянии майора пока нет. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.