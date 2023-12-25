Стала известна личность второй убитой девушки в Москве MK.RU: вторая убитая в Москве девушка оказалась свингером

Фото: t.me/moscowproc

Сотрудники полиции установили личность второй девушки, которая могла стать жертвой подозреваемого в убийстве московских проституток Алексея Варакина, сообщает MK.RU. По данным издания, погибшей оказалась Ольга В. Согласно информации из ее соцсетей, девушка активно интересовалась сексом и являлась подписчицей множества соответствующих пабликов, таких как «Секс-вечеринка», «Нудисты» и прочие.

Издание сообщает, что убитая неоднократно была замужем, у нее также был ребенок, который скончался в малолетнем возрасте. В последнее время Ольга жила у подруги, с которой познакомилась на свингер-вечеринке. По информации газеты, Варакин нанял Ольгу В. для оказания интим-услуг, с этой целью он арендовал номер в одной из гостиниц на Народном проспекте, где в ходе ссоры, как пишет MK.RU, расправился с ей. Спустя сутки, по сведениям издания, он зарезал другую девушку на съемной квартире в Мукомольном проезде, где его и задержали.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что убитая в центре Москвы девушка Влада оказывала интимные услуги. По данным журналистов, 37-летний Варакин несколько раз ударил ее ножом после того, как девушка подняла стоимость своих услуг уже при встрече. Также сообщалось, что в 2010 году Варакин уже был судим за убийство двух женщин, оказывающих интимные услуги. Они застали мужчину за кражей их вещей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Варакин пытался обезглавить своих жертв. По информации канала, сотрудники полиции осмотрели гостиницу, в которой он мог совершить второе убийство, и обнаружили там еще одно тело.