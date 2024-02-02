Полиция собралась у Московской исторической мечети «Осторожно, Москва»: у исторической мечети усиление из-за угрозы протестов

У Московской исторической мечети в центре города полицейское усиление перед пятничной молитвой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, это произошло из-за угрозы протестов. Канал опубликовал кадры, как у мечети на Большой Татарской собралось большое количество сотрудников полиции и Росгвардии и стоят автозаки. Кроме того, установлены рамки металлодетекторов.

Отмечается, что некоторые организации Москвы получили предупреждение о возможных беспорядках. Работодателям, у которых в работе заняты трудовые мигранты, рекомендовали попросить их не участвовать в провокациях, а после молитв сразу возвращаться к месту работы.

В конце января глава Якутии Айсен Николаев призвал жителей региона не реагировать на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах после резонансного убийства 26-летнего местного жителя 18-летним уроженцем Таджикистана. По данным МВД, подозреваемый повздорил с местным жителем в ночном клубе, после чего через соцсети узнал адрес его проживания и приехал к нему домой со своими знакомыми. В результате трое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них скончался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь, комментируя беспорядки в Якутии, заявил, что у россиян выработался иммунитет к провокациям. Представитель Кремля также похвалил работу правоохранителей.