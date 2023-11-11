Полиция сделала объявление для людей в очереди на «Щелкунчика» в Москве Полиция заявила, что браслеты на «Щелкунчика» в Москве кончились

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники правоохранительных органов сообщили людям в очереди у Большого театра, что браслеты, которые дают право приобрести билет на новогодний балет «Щелкунчик», закончились, сообщает RT. Полиция попросила присутствующих разойтись.

Некоторые спокойно покинули очередь. Другие несостоявшиеся зрители начали возмущаться.

Огромные очереди собираются у Большого театра всю последнюю неделю накануне старта продаж. Согласно графику, который опубликовало учреждение, билеты на представления 29–31 декабря продают в кассах 11 и 12 ноября, а на январские спектакли — 18 и 19 ноября. Цены варьируются от 1500 до 20 000 рублей, однако перекупщики на местах завышают цены и продают билеты за 15, 40 и даже 100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что более 500 человек выстроились у касс Большого театра в ожидании билетов на новогодний спектакль. Сформировались три очереди длиной несколько десятков метров, за порядком в которых следили представители силовых структур, в том числе росгвардейцы. Несмотря на это, уже были потасовки: ранее два человека пострадали в давке в очереди за билетами на «Щелкунчика».

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская направила обращение генеральному директору Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимиру Урину по поводу ситуации с билетами. В письме Ямпольская поинтересовалась, почему их нельзя приобрести на сайте.