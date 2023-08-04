Полиция раскрыла личность похитителя сына владельца «Гемотеста»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудникам полиции удалось раскрыть личность похитителя сына главы компании «Гемотест», им оказался 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, злоумышленник ранее уже вымогал деньги, его жертвой стал бывший заместитель министра обороны России Александр Колмаков.

Отмечается, что сына основателя «Гемотеста», студента РУДН Акима Газиева похитили 10 мая. Его удерживали в неизвестном месте и обещали освободить лишь за $1 млн. Однако сотрудникам спецслужб удалось найти молодого человека и освободить его. Похитителя задержали лишь позже по подозрению в вымогательстве у Колмакова. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело за похищения и вымогательства, ему грозит до 19 лет лишения свободы. Оперативники продолжают разыскивать других участников преступной схемы.

Как сообщалось ранее, неизвестные похитили 76-летнюю мать помощницы сенатора Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Злоумышленники потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. При этом отмечалось, что звонки и сообщения поступали с 15 разных номеров. Позднее пенсионерку нашли в Тверской области живой и невредимой. По данным следствия, женщину обманули мошенники, уговорившие ее выйти из дома и лишившие ее возможности общаться с родственниками.