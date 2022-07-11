Полиция проверяет автослесаря, отказавшегося чинить машину с наклейками Z

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция начала проверку владельца столичного автосервиса Swedish Metal Service Антона Колганова, который отказался обслуживать машину, обклеенную Z-символикой. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», мужчине могут вменить статью 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) за видеоролик на YouTube, где якобы содержится информация, дискредитирующая российскую армию.

Автомастерская Swedish Metal Service оказалась в центре внимания на прошлой неделе. Тогда представитель «Добровольцев Донбасса» заявил, что ему отказали в обслуживании из-за позиции по СВО, Z-каналы и депутаты устроили московскому сервису травлю, — сказано в сообщении.

Сами сотрудники автомастерской попытались объяснить, что они отказались обслуживать авто в связи с тем, что в их салоне ремонтируют только шведские автомобили. При этом автомеханики утверждают, что просьба россиянина отремонтировать авто была похожа на вымогательство.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».