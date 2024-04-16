Полиция опровергла информацию о найденной на северо-западе Москвы гранате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о гранате, найденной в сквере на северо-западе Москвы, не поступали, заявили в пресс-службе МВД по городу. Правоохранители предположили, что обнаруженный предмет не представляет опасности.

В пресс-службу такой информации не поступало. Видимо, обнаруженный предмет не представляет опасности, — отметили в полиции.

Ранее в Telegram-канале «ЧП МОСКВА» сообщили, что 16 апреля в столичном сквере на Волоколамском шоссе нашли гранату с чекой. По предварительным данным, снаряд обнаружил дворник. Как уточнили в канале, на мечте ЧП работали полицейские и саперы.

Ранее в отделении «Почты России», расположенном на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке Москвы, произошел взрыв при разгрузке посылок. Выяснилось, что в одной из посылок задымилась бракованная страйкбольная граната.

В Москве 9апреля из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова эвакуировали около 700 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Позже стало известно, что сообщение о заложенных взрывных устройствах не подтвердилось.