Полиция нагрянула в обувной магазин Никиты Ефремова в Москве Mash: полиция обыскала магазин обуви Никиты Ефремова в Москве

Telegram-канал Mash сообщает, что минувшим вечером правоохранители провели обыски в магазине кроссовок бизнесмена Никиты Ефремова. По данным канала, проверка последовала за скандальным разоблачением предпринимателя в том, что он продает контрафакт.

Mash пишет, что магазин Ефремова расположен на Петровке в центре столицы и считается флагманским. На дверях бутика, уточняет канал, висит объявление, что работа приостановлена по техническим причинам. Однако накануне вечером в магазин зашли сотрудники полиции, сделали выемку документов и товара.

До этого на YouTube-канале AndrewMADEit вышел разоблачительный ролик о продукции Ефремова. Блогер заподозрил, что звездный бизнесмен, который сотрудничает с Тимати, Бастой, Инстасамокой и другими селебрити, продает людям копии вещей люксовых брендов по завышенным ценам. Аналогичные обвинения выдвинул и популярный стример и рэпер Данила Кашин. Сам Ефремов ситуацию не комментировал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что заслуженную актрису России Рамилю Иcкандер (Хисамову) обвинили в управлении крупным магазином наркотиков в даркнете. По данным канала, следствие считает, что на нее работали порядка 60 курьеров и закладчиков. Во время обысков в ее московской квартире были найдены амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери ее автомобиля были найдены два свертка массой 1966 граммов. Экспертиза показала, что это был мефедрон.