Полиция Москвы усилила режим работы из-за возможных антиизраильских акций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Москвы и Московской области перешла на усиленный режим работы из-за массовых акций протеста, организованных мусульманами по всему миру на фоне палестино-израильского конфликта, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, сотрудникам правоохранительных органов запретили покидать свой регион, продолжительность рабочих смен была увеличена до 12 часов. Официально о введении усиления объявлено не было.

Источники канала отмечают, что в руководстве полиции опасаются акций в поддержку палестинцев в России.

Ранее протесты прошли в США, где участникам акции удалось зайти в здание Капитолия. В Турции протестующие разгромили кафе «Макдоналдс». Главным требованием протестующих является прекращение огня в секторе Газа и урегулирование конфликта между ХАМАС и Израилем.

Массовый митинг в поддержку палестинцев ранее также прошел на площади Синтагма, расположенной в центральной части греческих Афин. Манфестацию организовали члены Коммунистической партии Греции, а также близкого к ней Всегреческого боевого фронта (ПАМЕ). Участники акции обвинили Израиль в оккупации и нанесении ударов по гражданским объектам, в том числе по больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибли свыше 500 человек.