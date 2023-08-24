Полицейского в Москве проверяют из-за угроз облить экс-подругу кислотой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 31-летний сотрудник полиции на протяжении трех месяцев слал угрозы своей бывшей возлюбленной, бортпроводнице компании «Аэрофлот», сообщает «Осторожно, Москва». Пара познакомилась в аэропорту Шереметьево, где оба работали. У них завязался короткий роман, но девушка решила разорвать отношения. В результате мужчина уволился по собственному желанию, но продолжил писать бывшей партнерше. Он угрожал девушке увольнением из компании, а спустя три месяца пригрозил, что обольет ее кислотой.

Я сделаю так, что на тебя ни один мужчина не посмотрит, — написал мужчина.

После получения этого сообщения девушка перестала надеяться, что бывший успокоится и решила идти в полицию. Теперь мужчину проверяют по статье об угрозе убийством.

В июле в городе Кудрово Ленинградской области был задержан сотрудник полиции, которого подозревают в убийстве партнера бывшей девушки. 28-летний подозреваемый вломился в квартиру 27-летней экс-партнерши, избил ее, а затем нанес множественные удары ножом ее новому любовнику. Прибывшие на место убийства медики смогли лишь констатировать смерть.