Полицейским в Москве подкинули «ходячий» труп Baza: полицейские в Москве не захотели оформлять труп и перевезли его в Бибирево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отделе полиции по Алтуфьевскому району Москвы двое сотрудников не захотели заниматься делом о гибели мужчины и перевезли его труп в соседний район, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, полицейские указали в рапорте, что к их приезду мужчина ушел и они никого не видели.

По данным Baza, 11 ноября в полицию поступила информация, что на Бибиревской улице возле одного из домов лежит человек без сознания. На место отправились двое сотрудников. Как пишут авторы канала, по прибытии правоохранители обнаружили труп 39-летнего мужчины, однако стражам порядка не захотелось возиться с документами. Поэтому, как передает Baza, они указали в рапорте, что по указанному адресу к их прибытию никого не было, так как мужчина покинул место до приезда полиции.

В публикации канала говорится, что полицейские сложили тело в служебный автомобиль и поехали в Бибирево, где выкинули тело у гаражей на Юрловском проезде. Через два дня труп нашли снова. При этом Baza пишет, что момент погрузки тела в автомобиль был заснят камерой видеонаблюдения.

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