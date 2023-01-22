Полицейский выстрелом утихомирил дебоширов в московском ресторане

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В ночь на 22 января полицейскому на вызове в московском ресторане «Сытый лось» пришлось выстрелить в воздух, чтобы дебоширы, из-за которых в общепит был вызван наряд, прекратили драку, передает РЕН ТВ. Три человека, у которых возник конфликт с охранником заведения, отказывались ехать в отдел и набросились с кулаками на него и сотрудников МВД. Сержант полиции выстрелил в воздух после того, как получил от одного из агрессоров удар кулаком в глаз.

На видео видно, как полицейские безуспешно пытаются прекратить драку, а один из участников конфликта хватается руками за глаза. Вероятно, правоохранитель использовал против него газовый пистолет. После на полицейского нападает другой участник драки, затем следует выстрел.

Один из полицейских после драки обратился к медикам, у него зафиксирован ушиб на лице. От предупредительного выстрела никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане «Магадан» мужчина искусал женщину. Девушка рассказала, что подсела вместе с подругами к компании парней, после чего один из них неожиданно схватил ее за руку и впился в предплечье зубами. Охрана заведения предложила не обращать внимания на обидчика.