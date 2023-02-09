Полицейский застрелил угонщика с зубилом, угрожавшего беременной Baza: полицейский застрелил в Подмосковье угонщика, угрожавшего беременной и ее мужу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лейтенант полиции застрелил в Подмосковье угонщика, который пытался скрыться в частном доме, сообщает Telegram-канал Baza. Злоумышленник, спасаясь от преследования, ворвался в жилище семьи в поселке Правдинский и пригрозил расправой беременной женщине и ее супругу.

До этого мужчину задержали на чужом автомобиле марки Nissan, но он смог сбежать от оперативников. При попытке повторного задержания он схватился за пистолет одного из силовиков, не давая взять себя на прицел. Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел. Уже после этого злоумышленник попытался скрыться в доме супругов.

Через минуту дверь полицейским открыл хозяин дома, который предупредил, что внутри находятся преступник и его беременная супруга. Когда беглец ринулся в сторону стража порядка по лестнице со второго этажа со строительным зубилом и криком «Завалю», лейтенант полиции произвел выстрел на поражение. Раненный в грудь угонщик скончался на месте.

В ночь на 22 января в московском ресторане «Сытый лось» полицейскому пришлось утихомирить дебоширов выстрелом в воздух. Несколько пьяных мужчин не захотели прекращать драку между собой и решили померятся силой с правоохранителями.

В ночь на 6 января полицейские заметили женщину, идущую по проспекту с пистолетом в руках. Они остановились и потребовали от нее бросить оружие. Вместо того чтобы выполнить требования силовиков, женщина открыла стрельбу. Ответным огнем она была ранена. Женщине оказали медицинскую помощь.